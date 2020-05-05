美國國防部長表示，當世界各國集中精力應對新冠病毒疫情的時候，中國大陸和俄羅斯加強了軍事擴張行為，美軍將密切注意大陸在南海氣勢洶洶的軍事行動，以及俄羅斯在利比亞與敘利亞的舉動，並將為此加強應對措施。

《美國之音》指出，美國防部長艾斯培(Mark Esper)周一在布魯金斯學會(Brookings Institution)主持的視訊會議上說，正當世界各國集中精力應對新冠病毒疫情的時候，中國大陸和俄羅斯加強了軍事擴張行為，但增強的幅度並不是很大。儘管受新冠病毒影響，五角大樓正繼續推進美國國防戰略，這項戰略視中國大陸為美國的首要安全威脅。

艾斯培說，他不認為大陸與俄羅斯的挑釁行為出現實質性增加。當然，中國大陸在太平洋地區的行為比以前更加氣勢洶洶一些，俄羅斯在利比亞和敘利亞這些地方也很忙碌。

報導說，4月初大陸海警船在其聲稱擁有主權的西沙群島海域撞沉一艘越南漁船。兩星期後，北京又宣佈在三沙市之下設立西沙和南沙兩個行政區，試圖強化其主權主張。在軍事上，還以練兵為由，派遼寧號航母及護衛艦隊在台灣附近海域和南海頻繁行動。

而在同一時期，美國海軍第七艦隊也一直在那一海域行動，包括兩度穿越台灣海峽，以及一連兩天在西沙和南沙領海內穿越，實施國際法所允許的航行自由行動。

艾斯培表示，美軍印太司令部司令戴維森海軍上將(Adm. Philip Davidson)做得很棒，他加快了美軍在南海行動的節奏，包括水上、水下和空中的行動。美軍正在展開大量的空中監測，多次穿越台灣海峽，並密切注意中國大陸的舉動。

中共軍方上星期在一份指責美國軍艦進入所謂西沙領海的聲明中，稱美方應把精力放在本國疫情防控上，為國際抗擊疫情多做有益的事。

(中時電子報)