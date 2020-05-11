日前在南韓梨泰院夜店爆發的「毒王」群聚感染連日來確診病例爆增，到11日中午已達86例。更令人擔憂的是，清查可能發生群聚感染的4月24日至5月6日這段期間到過梨泰院的顧客，共記錄到5517人，這些可能與感染源發生密切接觸人當中仍有3112人無法取得聯繫，成為未來疫情再度擴散最大隱患。

據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬11日在例行記者會上表示，截至當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關的新冠病毒（COVID-19）確診病例總計達86例。

這名被確診感染新冠病毒29歲韓國籍男性由於感染人數眾多，被媒體稱為「毒王」，他曾於1日深夜至2日凌晨先後前往位於首爾梨泰院的多家夜店。韓媒指出，目前正在清查4月24日至5月6日期間去過梨泰院相關夜店的人員，已知共有5517人，其中3112人仍無法取得聯繫。

鄭銀敬表示，在上述之間訪問過梨泰院夜店的人員盡可能不要外出，應自行居家隔離並接受病毒檢測，尤期本週是切斷交叉感染的關鍵時期。

從這起群聚感染的確診病例分佈的地區來看，首爾市51例、京畿道21例、仁川市7例、忠清北道5例、釜山市1例、濟州道1例。在86例中，63例為曾到訪過夜店的人員，其餘23例為這些人員的家人、朋友等接觸人員，目前尚未查出3次感染病例。

鄭銀敬指出，此次集體感染主要發生在年輕人群，無症狀或症狀輕微者居多，疫情很可能在社區擴散。考慮到梨泰院夜店於本月2-6日開門迎客及新冠病毒平均潛伏期，預計7日至13日確診病例將增加。她呼籲，到訪過梨泰院夜店的人員儘快接受檢測，最好在今明兩天內受檢。

梨泰院是位於韓國首爾龍山區的著名商圈，因地處美軍基地附近，是美軍休假與消費場所，以國際化的餐飲和夜生活聞名。當地有許多韓式烤肉與高檔小型餐館，也有平價而低調的串烤店，以及年經人喜歡去的啤酒吧、同志酒吧、舞廳等夜店，商圈附近有全南韓最貴的豪宅區，許多大財閥都居住在此。

(中時電子報)