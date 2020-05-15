中颱黃蜂影響會考？氣象局表示，如果穿過巴士海峽仍維持輕台，最快將於明天發海警。（本報系資料照）

今年首颱黃蜂昨登陸菲律賓後，目前位置距離台灣1100公里，朝西北西進行。氣象局今(15)日表示，黃蜂在16、17日兩天影響台灣最大，不排除最快明天發出海警。黃蜂靠近台灣時，恐會出現東半部雨勢較大、西半部地區溫度偏高炎熱。

氣象局說，黃蜂16日接近台灣時，有很高機率變成輕颱或熱帶性低氣壓。17日清晨西半部沿海會有局部短暫雨。黃蜂最接近台灣時間點16日晚上到17清晨強度比較低，是否發布颱風警報，要持續觀察，但目前仍就沒有排除。

預報員李孟軒表示，黃蜂最快可能在星期六發布海上警報，但還是不一定，因為要看屆時的強度，不過若在巴士海峽仍維持在輕颱左右，就不排除在周六中午發海警。

至於黃蜂對台東、恆春半島的影響，以目前資料來看，外圍環流主要影響範圍是台東、恆春半島，兩地要嚴防大雨、山區午後雨勢較大。預計颱風將於下周一遠離台灣。

氣象局表示，颱風和梅雨鋒面目前看來沒有直接的相互作用，提醒大家在颱風接近時，東半部、西南部沿海，有長浪發生的機會，務必要特別小心。

(中時電子報)