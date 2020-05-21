蘋果因應防疫需求小幅更新 iOS，新釋出的 iOS 13.5，當您配戴口罩時，iOS 13.5 可在配備 Face ID 的裝置上加速密碼欄位的存取，並且加入「暴露通知 API」以支援公共衛生機構的 COVID-19 接觸追蹤 App。此更新項目也包含錯誤修正和其他改進內容。

這次升級，iOS 13.5 也可在「群組 FaceTime」通話中控制視訊圖卡自動突顯的選項，當參與者發話時，不會更改視訊圖卡的大小。

升級後新功能在當您配戴口罩時，只要從鎖定畫面的底部往上滑動，即會自動顯示密碼欄位，在 App Store、Apple Books、Apple Pay、iTunes 和其他支援透過Face ID登入來進行認證的App上也可使用此功能。

蘋果因應防疫需求小幅更新 iOS，新釋出的 iOS 13.5。圖／截圖自蘋果手機

另外也新增暴露通知功能，「暴露通知 API」支援公共衛生機構的COVID-19接觸追蹤App。

FaceTime部分，提供選項可控制「群組 FaceTime」通話的自動突顯，這樣當參與者在說話時，不會更改視訊圖卡的大小

此更新項目也包含錯誤修正和其他改進內容。修正了當使用者嘗試從部分網站播放串流影片時，可能會顯示黑色畫面的問題。這次升級也解決了分享表單中可能無法載入建議和動作的問題。

部分功能可能無法在某些地區或所有 Apple 裝置上使用。如需 Apple 軟體更新安全性內容的相關資訊，請參訪此網站：https://support.apple.com/zh-tw/HT201222

(中時電子報)