罷免高雄市長韓國瑜投票將在6月6日登場，最新民調顯示一定會去投票的高雄市民為39%，相較2月的民調直接掉5個百分點。對此，名嘴李正皓直言，這結果對韓國瑜非常不妙，因為少的這5個百分點就是韓粉！

據《TVBS》22日公布罷韓最新民調，其中「將投票同意罷免或是不同意罷免？」的結果顯示，有73%的高雄市民表示「會投同意罷免」、10%投「不同意罷免」，有16%未決定，較2月初調查減少6個百分點。而在會不會去投票方面，表示「一定會去投」為39%。

對此，李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，今年2月7日做出來的罷韓民調，有高達44%的高雄市民一定會去投票，可這次5月20日做出來的民調只剩39%，也就是說韓民調蓋牌後，雖然民調少5個百分點，但少的人是誰？不是挺罷韓的市民，而是韓粉。這是因韓國瑜公開呼籲，要韓粉不投票只監票。韓國瑜認為出這招有用，但結果卻是打擊韓粉的士氣，讓韓粉無所適從。

李正皓直言，這份民調還做出同意罷免的高雄市民為73%，不同意罷免為10%。按照這個比例換算出會有78萬高雄市民會投贊成罷免票，而投不同意罷免為11-12萬票。若韓國瑜最後是78萬票遭罷免，不同意罷免只有11-12萬票，那韓國瑜還會有立足之地嗎？

(中時電子報)