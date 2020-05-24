號召高雄人投票罷免韓國瑜的台灣基進新聞部副主任張博洋表示，自己的爸爸跟很多韓粉一樣，是對政治失望的人。他支持過陳水扁，如今爸爸卻戴著「一支穿雲箭」的藍色帽子。

張博洋在臉書貼出和爸爸的合照，有趣的是，張爸爸居然戴著一頂韓粉專屬的「一支穿雲箭」藍色帽子，張博洋則手拿蒼蠅拍、戴著「罷韓」的黑色帽子，搞笑地瞪著老爸。

張博洋解釋說，爸爸不是韓國瑜的死忠粉絲，那頂帽子是他的朋友給的。但張爸爸跟很多韓粉一樣，是對政治失望的人。張博洋細數張爸爸的政治路，他支持過陳水扁，當過立委候選人志工，也買過馬英九當選紀念酒。也會拉著他看「相聲瓦舍」、看《全民大悶鍋》，沉浸在一個對政治保持距離、用嘲諷政治的角色，對著他說不要對政治太認真，誰來執政都一樣。

張博洋還認為，其實韓粉就是勇氣不夠的人，改變需要勇氣，說服別人需要勇氣，檢討自己需要勇氣，重新相信政治也需要勇氣。只有仇恨不需要勇氣，只要卯盡全力的去憎恨就夠了。甚至稱韓國瑜就是抓住了在台灣社會快速變遷中，有一群對社會的改變無法適應，甚至感到恐懼的人。

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(中時電子報)