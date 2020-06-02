名人堂球星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)呼籲美國抗議人士冷靜下來，不要再打砸搶燒，他在IG表示：「我看到有人在搶劫、放火、破壞民房與商家。」「請記住我們是人類，不是他X的動物！」

羅德曼在影片中說：「我想是時候該有人站出來說，為什麼我們要趁火打劫，製造更多的麻煩？如果你們要抗爭，請採用合適的方法，沒有必要放火燒人房子。在這艱難的時刻，我們應該攜手團結而不是互相殘殺。」他希望大家做個文明人而不是野獸。

最後羅德曼哀悼非裔死者佛洛伊德(George Floyd)「堅強地沉眠(Rest In Power)」，期許大家「團結一心停止暴動。」

身為一個名人，這時候要挑起大家的怒火太容易了，羅德曼選擇理性發聲獲得肯定。但有人指出羅德曼其實是美國總統川普(Donald Trump)的朋友，他當然比較傾向幫政府滅火。

(中時電子報)