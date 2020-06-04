金正恩胞妹金與正今（4）日警告南韓，如果不制止脫北團體散發「反朝傳單」，南韓將面臨最壞局面，根據韓媒引述北韓官媒刊載的內容，金與正痛罵脫北者的措辭相當激烈，包括砲轟他們是「人渣」、「雜種狗」等。

金與正崛起。

據觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）引述北韓官媒《勞動新聞》報導，金與正痛罵脫北者行為不遺餘力，砲轟他們是「人渣」（human scum）、「像垃圾一般的雜種狗」（rubbish-like mongrel dogs）、「賤民」（riff-raff）。

「這些人渣幾乎不具備身為人類的價值，指責我們的最高領導人，還提核子問題，我猜想，不知道全世界知不知道，這些愚蠢的脫北者是怎麼樣的下等賤民。」

「多麼諷刺，這些幾乎不識字的蠢貨居然妄想談『核子問題』，他們根本一點概念也沒有。」

金與正痛批脫北者是「像垃圾一般的雜種狗」、「無異於野生動物的人渣」（human scum little short of wild animals），「這些背叛自己國家的人渣，和野生動物沒什麼兩樣，竟全神貫注在模仿人類，他們鐵定要被叫作雜種狗，因為牠們在不應該吠叫的地方亂吠。」

「現在雜種狗正在傷害別人，是時候要牠們的主人負責了。」

她接著將矛頭指向南韓，指責首爾讓這些「惡行」延續。「我想問南韓當局，他們是否準備好接受這些垃圾般雜種狗所犯下惡行的後果。」

自今年以來，金與正親自回應外國、兩韓事務的頻率愈來愈高。今年3月，北韓試射飛彈後遭南韓譴責，金與正隨後首度以個人名義發表談話，痛批南韓「作賊喊抓賊」、「狗嘴裡吐不出象牙」、思維「低級」等，犀利的說話方式當時已引起國際社會關注。

如今，砲轟脫北者的言詞似乎有過之而無不及，韓聯社分析，金與正此舉是有意對國內叛逃人士下馬威。

(中時電子報)