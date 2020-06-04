新莊一路、勝利路段提前通車，預計能有效疏通北高雄車潮。（袁庭堯攝）

高市水利局強調，新莊一路、勝利路段地面鋪設扎實。（袁庭堯攝）

高市水利局辦理鐵路地下化園道開闢工程「左營計畫區」新莊一路、勝利路段4日提前完工通車，打通50年來被鐵道阻斷的隔閡。韓國瑜祝賀時強調，市府「良心工程」持續進行中，就是為了讓市民得到更好的照顧。

高市府為改善長期以來、鐵路造成高雄市民的交通不便，已陸續拆除6座陸橋及填平2處地下道。鐵路地下化園道開闢工程「左營計畫區」自今年2月份開工，原預定6月中旬完工，水利局進度超前，只花了150天便提前完工。該路段路基採用30公分碎石級配層填充，鋪面為15公分AC層，行車平穩順暢。

韓國瑜表示，高市府除推動路平，自高雄市鐵路地下化之後，市區陸橋陸續拆除及地下道填平回復平面道路的效率也讓民眾有感。新莊一路與勝利路因鐵路隔閡長達50年之久，開通後可直接由漢神巨蛋百貨商圈連通至蓮池潭風景區，甚至上國道10號無須繞道，並減少區域車流回堵，不僅使交通便利性大增，亦可促進活絡高雄在地觀光產業發展。

韓國瑜強調，路平、清淤等「良心工程」一直從未停歇，截至目前為止刨平652條道路。歷經5月豪大雨的考驗，迄今都完好平整。

水利局表示，新莊一路開放通車後，周邊綠園道工程仍持續施工，民眾行經該路段仍需注意安全。市民朋友關心的左營高架橋是否拆除，在美術北三路及新莊一路通車後，會由交通局進行大範圍交通模擬分析區域性車流移轉狀況，依專業評估結果決定。

(中時 )