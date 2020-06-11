美國運輸機這星期罕見飛越台灣，引發廣泛關注，認為這可能是美國軍機更頻繁飛越台灣，以反制北京與日俱增軍事威脅的開始。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，中國大陸分析家說，美國這麼做似乎在測試北京的反應。而台灣觀察家則指出，去年每當北京在附近軍演，試圖威嚇台灣時，美國軍機軍艦就會通過台灣海峽，並刻意打開訊號公開。觀察家指出，美軍公開訊號旨在讓兩岸都知道。

(中時電子報)