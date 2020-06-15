昨議員游淑慧在臉書指出有民眾自美國回台探病危父，但因檢疫政策而無法及時見父親最後一面，甚至頭七都還不能到場，痛批衛福部長陳時中沒人性，而知名人妻作家「宅女小紅」為此事痛揭4月父喪的親身經歷，認為遺憾難免，但總得考量奔喪與防堵疫情的輕重緩急。

宅女小紅今在臉書揭開一件很熟的親友都不見得知道的事情，那就是4月時她的父親過世，2個住國外的姊姊在爸爸病重時，就有想過衝回台灣，但考量一來一往要隔離1個月，且家裡還有老有小，「她們想回來我們還想防著她，都勸她不要回來沒關係，非常時期心意到就好」，從爸爸生病末期到花葬，都是開視訊傳遞給姊姊們。

宅女小紅也曝光操辦父親喪禮的內幕，整個後事都由她跟媽媽、弟弟3人處理，「就連告別式都只有八個人來(含我們三個)」，至於奔喪重要還是防疫重要，她身為喪家是沒有覺得他們家這樣處理有什麼不妥，「人生總是有遺憾，我更希望身邊的人都健健康康，大家能保住工作，喜歡的店不要倒光」。

而回到事情本身，小紅認為非常時期且也有染病但無症狀的案例，疾病如此可怕，事實也證明台灣嚴格防疫，讓國際間羨慕，能出遊振興經濟不就代台灣挺過新冠肺炎的難關？然她也坦言，經歷父喪，她恨透疫情，「但是是隱匿病況的人錯吧，有人性並不能控制疫情」，認為如今台灣民眾還有出門走走的自由，正是多虧嚴格防守，才有今天的台灣。

(中時電子報)