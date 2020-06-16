娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！高雄市長韓國瑜日前遭到罷免，吳宗憲被問到此事，僅表示政治的事不願意多談；林心如主演的戲劇日前殺青，霍建華不只現身與林心如同框，低調曬恩愛更是超閃；資深音樂製作人黃韻玲，今年2月就任台北流行音樂中心首任董事長，不過前夫沈光遠在婚內頻頻偷吃，讓她忍痛切了16年婚姻；「娃娃影后」之稱的一代影星李菁，晚年暴斃家中直到腐爛發臭才被發現。中時電子報娛樂為您追下去

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免，昔力挺他帶職參選總統，甚至在演唱會邀他當嘉賓的吳宗憲，被問到此事，僅表示政治的事不願多談，強調自己向來與政治沒掛勾。

林心如與霍建華2016年結婚並育有一女，儘管屢被傳婚變，小倆口都以行動證明仍恩愛，日前林心如主演的《她們創業的那些鳥事》在日前殺青，霍建華不只難得現身與林心如同框，身穿的花襯衫胸口還貼有林心如頭像的貼紙，另類放閃超甜蜜。

資深音樂製作人黃韻玲出道34年累積大量音樂作品，今年2月就任台北流行音樂中心首任董事長，11日初次站上北市議會市政總質詢的備詢台，是圈內少數跨足政治領域的音樂人。不過，她的感情路就沒有像事業走得如此順遂，前夫沈光遠在婚內頻頻偷吃，讓她忍痛切了16年婚姻。

有「娃娃影后」之稱的一代影星李菁，晚年卻因好賭敗光家產，更因積欠房租被告上法庭，最後暴斃家中，直到腐爛發臭才被發現，曾紅透半邊天的影后，卻落得如此下場，令外界相當不捨與惋惜。

(中時電子報)