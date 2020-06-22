歷史哥（右）和黃暐瀚（左）。（圖片摘自OP撞新聞Youtube）

知名韓粉YouTuber「高雄歷史哥」今接受專訪，談到前高雄市長韓國瑜遭罷一事，他自認身為高雄人有點小難過，因為韓國瑜真的做了很多事，不只是路平燈亮水溝通，還有蚊子變少和雙語教育等，可惜政治凌駕市政，韓國瑜最後還是遭罷。

歷史哥今接受資深媒體人黃暐瀚專訪表示，韓國瑜很努力在做市政，他以前在台北時，就可以感受台北和高雄的路不同，可是現在高雄路平後，市長卻被罷免掉了，這讓他有點小難過，因為韓國瑜很努力為市民服務。

黃暐瀚此時表示，以歷史哥的立場來看，韓國瑜是因為市政不好遭罷，還是因為市政最得不錯，但是政治理由完全凌駕市政，所以儘管這500 多天高雄的路有變平，路平燈亮水溝通，基礎設施有變好，雖然很多人認為沒有什麼，但是過去的高雄就是沒有「路平燈亮水溝通」！

歷史哥更補充，再講一個蚊子就好，以前高雄人去公園大概到5點多蚊子就一堆，可是去年清水溝後，他發現蚊子有變少。而且韓國瑜市政不只路平燈亮水溝通，還有雙語教育跟校園雙機，還有出口都是。可是這些東西不是顯而易見，是要在地親身感受，這是韓國瑜吃虧的地方。也讓他深深體會到，市政和政治是兩回事。

(中時電子報)