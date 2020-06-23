蘋果（Apple）今年度的全球開發者大會（WWDC20）在台灣時間6月23日凌晨1點正式起跑。其中消費者最關心的iOS 14與iPadOS 14可升級機種也一併出爐，可升級到iOS 13、iPadOS的機種，今年便可升級到最新iOS 14與iPadOS 14。

iOS 14與iPadOS 14支援機種

iOS 14支援機種與iOS 14一樣，包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及第七代 iPod touch。

iPadOS 14 可支援的設備則包含12.9-inch iPad Pro（2015 / 2017/ 2018 / 2020）、11-inch iPad Pro（2018 / 2020）、10.5-inch iPad Pro、9.7-inch iPad Pro、第7代 iPad (10.2吋)、第6代 iPad（2018）、第5代 iPad(2017)、iPad mini 4、iPad mimi 5 以及第2代iPad Air、 iPad Air (第3代)。

蘋果iOS 14全新面貌大公開。（摘自蘋果官網）

針對iOS 14先前傳聞將會改為iPhone OS的爆料已證實不準確，將維持果粉熟悉的iOS之名。特色上，iOS 14在主畫面（Home screen）帶來不小改變，支援全新的Widget工具，且支援多種顯示格式與大小，可拖拉到桌面各處擺放。並支援全新的App Library功能，可自動分類應用程式，並提供建議App、近期加入、Apple Arcade等分類資料夾，也可用列表檢視，並可近一步隱藏主頁，讓桌面更為簡潔。

Widget小工具也提供了一個全新的Smart Stack工具，可以讓你快速選擇適用的Widget，也可智慧的依照時間調整顯示內容。另外主畫面也支援了Picture in Picture功能，可以在使用App時同時播放影片；也可將影片隱藏畫面在側邊，並且同時播放音頻。

蘋果iPadOS 14全新面貌大公開。（摘自蘋果官網）

iPadOS 14則是針對多款蘋果原生應用程式增加了Sidebar設計，讓你更容易管理，切換不同的顯示畫面。也對Apple Pencil有更全面的支援，現可在任何地點，例如網址、提醒事項中手寫內容；備忘錄中手寫內容也可以框選後修改顏色、斷行隔出更多書寫空間；複製到其他位置貼上時，則可自動轉換為電腦輸入的文字！

預計包含iOS 14、iPadOS 14在內的五大系統在今（23）日就會向開發者釋出developer beta，並且預計在七月釋出Public bata供參與測試計畫的一般使用者體驗，預計正式版將在秋季推出。

(科技)