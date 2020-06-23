法國掀起推倒殖民主義者、推崇奴隸制歷史人物雕像的行動，法國前軍事將領利奧泰（Hubert Lyautey）及哲學大師伏爾泰的雕像也被潑漆。

美國非裔男子遭白人警察壓頸喪命，全球各地掀起反殖民主義、奴隸制的雕像破壞潮，這股風潮也吹向法國，有「法蘭西思想之父」的法國知名哲學家、文學家伏爾泰（Voltaire）的雕像也慘遭潑紅漆。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，全美掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威運動，各地出現抗議人士推倒和殖民主義、推崇奴隸制相關歷史人物雕像的抗議行動，抗爭人士相信，他們的行動是在「重寫歷史」。

這股風潮也吹向歐洲大陸，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，在法國，17世紀啟蒙時代的思想家、文學家、哲學家伏爾泰的雕像也成為目標，被潑上了紅漆。

伏爾泰制之所以成為目標，是因為他曾經投資法國的印度公司（Companie des Indes），這間公司在當時主要進行奴隸交易，協助將非洲的黑奴運往美國，這間公司甚至以「伏爾泰」為其中一艘船命名。

不只伏爾泰，法國北部、靠近比利時邊界的小鎮歐蒙（Hautmont），當地一尊前法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）的雕像上周也被潑上橘色油漆，示威者還在雕像上漆上「奴隸販子」（slaver）字眼。

針對各地掀起的雕像破壞潮，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周日發表全國電視演說時，表示法國不會抹去其歷史痕跡，更誓言不會移除歷史人物的雕像。

(中時電子報)