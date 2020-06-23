蘋果今年度開發者大會的主題演講已告一段落，如果你也一同熬夜吃下了蘋果為你我端出的一盤好菜，或許現在你也正在回味這一頓饗宴的滋味。本屆WWDC蘋果背後在打什麼如意算盤，又有哪些值得關注的亮點？

一、更趨向消費者需求 更開放

從本次iOS 14、iPadOS 14、macOS 11.0 Big Sur、watchOS 7、tvOS 14的內容中，熟悉科技產品的你，或許不難看見不少其他系統的影子。這麼說來，蘋果是仿效了其他系統嗎？不如說是更為貼近使用者的需求，並且同中求異，發展出差異化、吸引人的特點。

對於iOS 14來說，針對「訊息」可以提及、回覆特定訊息等內容，早在多數即時通訊服務中沿用已久。蘋果選擇在iOS 14中納入類似功能，但卻依循了一貫的設計語言與堅持，開發出更優雅的介面，在創新上仍有亮點。

在iOS 14主畫面的升級中，App資料庫以及Widget可拖拉到桌面的設計，則是各有不同亮點。前者可自動分類App，便於找尋服務，還可進一步隱藏主畫面，帶來更簡潔的桌面。後者則是將iOS 5便加入的Widget功能應用範圍更擴大，但加入Smart Stack功能，巧妙運用AI與機器學習技術於無形，就跟watchOS的Siri錶面一樣精彩。

tvOS 14增加對 Xbox Elite 2與Xbox Adaptive 控制器的支援，讓Apple TV更像遊戲主機的特色靠攏。iPadOS 14也強化了手寫筆記的功能，不僅能同時便是兩種語言、可複製貼放為鍵盤輸入的格式，還可自動辨識內容（例如電話、地址等）可與其他服務整合（直接撥打電話、連結到地圖）等，也都是在其他平台上似曾相似的功能，展現了開放性的一面。

而與iOS分手後iPadOS 14更走出了自己的道路，在檔案、照片、Apple Music等程式中都更完整的運用了iPad廣大的螢幕，在生產力、管理等角度上，有更好的發揮，也逐漸讓人看見iPadOS與iOS在2019年被拆分開來的意義與影響力。

二、隱私防護再度升級 更嚴謹

延續近幾年來的蘋果大聲疾呼隱私防護的政策，同樣的路線在WWDC20當中也同樣被保留。不僅對於App調用相機、麥克風等重要元件，都能在畫面中給出提示，讓使用者不至於被蒙在鼓裡。

更進一步也要求開發者要提供App調用資料與分享資料的內容，對於在乎隱私的使用者來說，肯定是相當欣慰的作法。

蘋果繼iOS 13開發出只授權一次地理位置資訊要求的功能後，在iOS 14中更推出「近似位置」的分享，來對於不需要取得精確位置資訊的服務提供一個全新的隱私選項，也對於使用者帶來更嚴謹的防護。

Sign in with Apple 也在iOS 14、iPadOS 14中更為升級，開發者可以選擇提供使用者從原本登入方式升級到Sign in with Apple 的方式，讓使用者可透過Face ID/ Touch ID以及雙重驗證的步驟，來確認帳戶登入。

三、全面掌握軟硬體開發 更有競爭力

在今年WWDC20之前，唯有Mac是蘋果還沒有完全掌握軟硬體開發的產品。不過，這一點在WWDC20過後已被改寫，蘋果CEO Tim Cook指出這對於蘋果來說是歷史性的一刻，相信對於科技產業來說，也很可能是必須要在歷史上記下的關鍵時間點。

蘋果宣布Mac要從採用英特爾晶片轉向蘋果自行研發的晶片，為的就是進一步能將硬體產品的開發時程完全掌握在自己手中。不僅如此，他們佈局兩年多，進一步整合iOS、iPadOS App Store與Mac App Store的計畫，也能在使用蘋果自研晶片的Mac中得以完全實現，運行蘋果自研晶片的Mac可以直接執行iOS、iPadOS App，這在過去完全做不到。可說是蘋果生態系的另一個制高點。

如此一來，蘋果將能完全將更新Mac產品線的時程掌握在自己手中，不再受制於人。只是令人好奇，轉用蘋果自研晶片，Mac的整體價格不知是會上升還是下滑？根據蘋果的計畫，最快2020年年底首款搭載蘋果自研晶片的Mac就將推出，而他們將花兩年的時間完成Mac全產品線的移轉。屆時，蘋果Mac生態系將發展成哪種樣貌，十分令人期待。

四、由下到上營造生態系 更具魅力

過去微軟曾經想要打造通用Windowe平台（UWP），但是由於缺乏生態系的支援，還有微軟也沒有在智慧型手機方面的完整產品線，對於開發者的吸引力一直無法全面提升。但這一點，在今年的WWDC20中，可說蘋果某個程度上已經實現，是佈局多年的成果。

面對要擴充Intel Mac的應用程式，蘋果在2019年正式推出了Project Catalyst協助使用者將iOS、iPadOS轉移到Mac平台，且Xcode對應用程式的編譯，也將會更為方便；此外蘋果也提供了Rosetta 2，來讓現行的Mac App可自動編譯支援蘋果自研晶片Mac。

蘋果針對五大作業系統，可說都已經有了獨立的App Store，藉由Mac將轉移到蘋果自研晶片，蘋果為開發者畫出了一個更大的餅，也營造了一個更具吸引力的生態。根據蘋果公佈的資料，App Store 生態系統於 2019 年促成超過 5,000 億美元商業交易，其中超過 85％ 是歸於第三方開發者和各大規模的企業。對於開發者來說，轉向蘋果自研晶片之後，蘋果生態系的吸引力勢必更為提升。只是轉型的陣痛期，蘋果要如何維持開發者的生態仍舊能蓬勃發展，挑戰也不小。

五、全球化佈局 略顯不足

蘋果透過每一場發表會，陸續對外展現了十分有企圖心的計畫，包含Apple Watch可支援心電圖偵測、iPad加入LiDar感測器、iPhone可以發送數位車鑰匙、Mac轉用蘋果自研晶片等，都不難看見。

但攤開蘋果在各市場的佈局以及規劃，不由得令人感嘆，期待蘋果在全球化的佈局上更進一步發力。舉例來說，蘋果全新設計的地圖，其中Look around功能從2019年推出至今，都只能在部分美國城市使用；車道指示（Lane Guidance），台灣也還無法使用。再加上心電圖等功能，台灣更是已經錯過兩年。雖然台灣市場偏小，但是各地消費者期待能享有一致性體驗的心理，肯定都是一樣的。相當期待在未來，蘋果能更全面的照顧到不同市場的消費者。

寫在最後，蘋果今年選定「Big Sur」這一條美國加州一號公路的名字來作為macOS 11.0的名字，由美國西海岸的長長風景線，展現出期待一騎絕塵的心態，也彷彿呈現出有意蘋果生態系完整貫通的企圖。目標很遠大，現實卻需要一步一腳印的累積。蘋果若能在打造生態系的腳步上，展現如macOS Big Sur一樣重新設計視窗邊角的彎曲率、色盤等素材的決心與細膩，2020年開始，蘋果邁向更強大的下一個階段，絕對是指日可待。

(科技)