蘋果今年度開發者大會的主題演講已告一段落,如果你也一同熬夜吃下了蘋果為你我端出的一盤好菜,或許現在你也正在回味這一頓饗宴的滋味。本屆WWDC蘋果背後在打什麼如意算盤,又有哪些值得關注的亮點?

一、更趨向消費者需求 更開放

從本次iOS 14、iPadOS 14、macOS 11.0 Big Sur、watchOS 7、tvOS 14的內容中,熟悉科技產品的你,或許不難看見不少其他系統的影子。這麼說來,蘋果是仿效了其他系統嗎?不如說是更為貼近使用者的需求,並且同中求異,發展出差異化、吸引人的特點。

對於iOS 14來說,針對「訊息」可以提及、回覆特定訊息等內容,早在多數即時通訊服務中沿用已久。蘋果選擇在iOS 14中納入類似功能,但卻依循了一貫的設計語言與堅持,開發出更優雅的介面,在創新上仍有亮點。

在iOS 14主畫面的升級中,App資料庫以及Widget可拖拉到桌面的設計,則是各有不同亮點。前者可自動分類App,便於找尋服務,還可進一步隱藏主畫面,帶來更簡潔的桌面。後者則是將iOS 5便加入的Widget功能應用範圍更擴大,但加入Smart Stack功能,巧妙運用AI與機器學習技術於無形,就跟watchOS的Siri錶面一樣精彩。

tvOS 14增加對 Xbox Elite 2與Xbox Adaptive 控制器的支援,讓Apple TV更像遊戲主機的特色靠攏。iPadOS 14也強化了手寫筆記的功能,不僅能同時便是兩種語言、可複製貼放為鍵盤輸入的格式,還可自動辨識內容(例如電話、地址等)可與其他服務整合(直接撥打電話、連結到地圖)等,也都是在其他平台上似曾相似的功能,展現了開放性的一面。

而與iOS分手後iPadOS 14更走出了自己的道路,在檔案、照片、Apple Music等程式中都更完整的運用了iPad廣大的螢幕,在生產力、管理等角度上,有更好的發揮,也逐漸讓人看見iPadOS與iOS在2019年被拆分開來的意義與影響力。

二、隱私防護再度升級 更嚴謹

延續近幾年來的蘋果大聲疾呼隱私防護的政策,同樣的路線在WWDC20當中也同樣被保留。不僅對於App調用相機、麥克風等重要元件,都能在畫面中給出提示,讓使用者不至於被蒙在鼓裡。

更進一步也要求開發者要提供App調用資料與分享資料的內容,對於在乎隱私的使用者來說,肯定是相當欣慰的作法。

蘋果繼iOS 13開發出只授權一次地理位置資訊要求的功能後,在iOS 14中更推出「近似位置」的分享,來對於不需要取得精確位置資訊的服務提供一個全新的隱私選項,也對於使用者帶來更嚴謹的防護。

Sign in with Apple 也在iOS 14、iPadOS 14中更為升級,開發者可以選擇提供使用者從原本登入方式升級到Sign in with Apple 的方式,讓使用者可透過Face ID/ Touch ID以及雙重驗證的步驟,來確認帳戶登入。

三、全面掌握軟硬體開發 更有競爭力

在今年WWDC20之前,唯有Mac是蘋果還沒有完全掌握軟硬體開發的產品。不過,這一點在WWDC20過後已被改寫,蘋果CEO Tim Cook指出這對於蘋果來說是歷史性的一刻,相信對於科技產業來說,也很可能是必須要在歷史上記下的關鍵時間點。

蘋果宣布Mac要從採用英特爾晶片轉向蘋果自行研發的晶片,為的就是進一步能將硬體產品的開發時程完全掌握在自己手中。不僅如此,他們佈局兩年多,進一步整合iOS、iPadOS App Store與Mac App Store的計畫,也能在使用蘋果自研晶片的Mac中得以完全實現,運行蘋果自研晶片的Mac可以直接執行iOS、iPadOS App,這在過去完全做不到。可說是蘋果生態系的另一個制高點。

如此一來,蘋果將能完全將更新Mac產品線的時程掌握在自己手中,不再受制於人。只是令人好奇,轉用蘋果自研晶片,Mac的整體價格不知是會上升還是下滑?根據蘋果的計畫,最快2020年年底首款搭載蘋果自研晶片的Mac就將推出,而他們將花兩年的時間完成Mac全產品線的移轉。屆時,蘋果Mac生態系將發展成哪種樣貌,十分令人期待。

四、由下到上營造生態系 更具魅力

過去微軟曾經想要打造通用Windowe平台(UWP),但是由於缺乏生態系的支援,還有微軟也沒有在智慧型手機方面的完整產品線,對於開發者的吸引力一直無法全面提升。但這一點,在今年的WWDC20中,可說蘋果某個程度上已經實現,是佈局多年的成果。

面對要擴充Intel Mac的應用程式,蘋果在2019年正式推出了Project Catalyst協助使用者將iOS、iPadOS轉移到Mac平台,且Xcode對應用程式的編譯,也將會更為方便;此外蘋果也提供了Rosetta 2,來讓現行的Mac App可自動編譯支援蘋果自研晶片Mac。

蘋果針對五大作業系統,可說都已經有了獨立的App Store,藉由Mac將轉移到蘋果自研晶片,蘋果為開發者畫出了一個更大的餅,也營造了一個更具吸引力的生態。根據蘋果公佈的資料,App Store 生態系統於 2019 年促成超過 5,000 億美元商業交易,其中超過 85% 是歸於第三方開發者和各大規模的企業。對於開發者來說,轉向蘋果自研晶片之後,蘋果生態系的吸引力勢必更為提升。只是轉型的陣痛期,蘋果要如何維持開發者的生態仍舊能蓬勃發展,挑戰也不小。

五、全球化佈局 略顯不足

蘋果透過每一場發表會,陸續對外展現了十分有企圖心的計畫,包含Apple Watch可支援心電圖偵測、iPad加入LiDar感測器、iPhone可以發送數位車鑰匙、Mac轉用蘋果自研晶片等,都不難看見。

但攤開蘋果在各市場的佈局以及規劃,不由得令人感嘆,期待蘋果在全球化的佈局上更進一步發力。舉例來說,蘋果全新設計的地圖,其中Look around功能從2019年推出至今,都只能在部分美國城市使用;車道指示(Lane Guidance),台灣也還無法使用。再加上心電圖等功能,台灣更是已經錯過兩年。雖然台灣市場偏小,但是各地消費者期待能享有一致性體驗的心理,肯定都是一樣的。相當期待在未來,蘋果能更全面的照顧到不同市場的消費者。

寫在最後,蘋果今年選定「Big Sur」這一條美國加州一號公路的名字來作為macOS 11.0的名字,由美國西海岸的長長風景線,展現出期待一騎絕塵的心態,也彷彿呈現出有意蘋果生態系完整貫通的企圖。目標很遠大,現實卻需要一步一腳印的累積。蘋果若能在打造生態系的腳步上,展現如macOS Big Sur一樣重新設計視窗邊角的彎曲率、色盤等素材的決心與細膩,2020年開始,蘋果邁向更強大的下一個階段,絕對是指日可待。

(科技)