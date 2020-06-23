彰化市去年發生一起駭人聽聞的殺人案件，1名五十六歲罹患妄想型思覺失調症的姚姓男子，認為許男家人對他下符咒，竟持刀闖入許男家，刺殺許母認為此舉就可破除魔咒，許母重傷後送醫幸運撿回一命，姚男事後遭檢警依殺人未遂罪起訴，遭法官判處六年有期徒刑，可上訴。
這起事件發生在去年10月15日，當晚6時許姚男因妄想許男家人對其下符咒，認刺殺許母可以破除，就持刀闖入許家，拿出預藏水果刺殺許男高齡86歲的許母，隨即逃逸，造成許母腹部穿刺傷，合併低血容性休克傷害，但所幸送醫後無大礙。
判決書指出，姚男辯稱當時有詢問許男大哥許母位置，得到同意才進入屋內，且雖然有持刀刺傷許母，但沒有想要刺死她，是因為長期吃腦神經的藥，有幻聽幻覺，刺許母目的不是要讓她死，只是要讓咒語消失。
檢察官認為，被害人高齡86歲，且躺在床上無自理能力，在毫無防備情況下，持刀猛力刺向被害人，導致被害人胃部、十二指腸破裂等，甚至有外漏情形，所幸及時送醫否則被害人即有可能喪命，認許男殺人故意甚明，求處無期徒刑。
彰化地院審酌，認姚男之前就曾刀傷許男，後竟然又再度刺傷許母，屬二次暴力犯行，情節嚴重，若被告未能持續施以妥適治療及監督，恐有再犯之虞，因此依殺人未遂罪將他判處六年有期徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護五年。
(中時 )
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