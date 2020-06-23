台中小吃店瓦斯氣爆釀6人受傷 現場一片狼藉 18:362020/06/23 中時電子報 林俊翰 、中國時報、 陳世宗 、 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南屯區黎明路一段一家三樓小吃店23日下午近六點時發生瓦斯氣爆。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局到場並未發現明火，但小吃攤與廚房炸得面目全非。（民眾提供／盧金足台中傳真） 消防局表示，現場為3樓建築物的小吃店發生氣爆，救護車前往救援將傷者送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真） 今天(23)晚上6點，在台中南屯區黎明路1段的小吃店發生瓦斯氣爆，現場有6名傷者，警消正搶救中。 「轟！」今天下午六點正是用餐時間，不料卻發生瓦斯氣，造成現場有6名民眾受傷，消防局到場並未發現明火，但小吃攤與廚房內的冰箱和物品炸得面目全非。 消防局表示，現場為3樓建築物的小吃店發生氣爆，救護車前往救援將傷者送醫。 (中時電子報) #氣爆 #6人 #受傷 #台中小吃 #驚傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 中和南工路驚傳槍響 男子疑舉槍自盡 00:012020/06/20 社會 桃院驚傳遭搜索 女法官告男法官妨害祕密 14:152020/06/20 社會 「黑豹」爆瘦刪文不回應主因 又驚傳坐輪椅緊急送醫 20:002020/06/20 娛樂 陳菊喊告媒體 藍委：官大不能評論？ 10:322020/06/21 政治 驚傳8例確診 百事食品北京廠 停產 04:102020/06/22 全球財經 南市驚傳2體育狼師迫男學生口交 14:472020/06/22 社會 五馬分屍的痛 咬牙跳舞復健 04:102020/06/23 生活新聞 八仙塵爆勞保給付 月底到期 04:102020/06/23 生活新聞 9歲女童疑遭家暴 臉手脖割傷 04:102020/06/23 地方新聞 學校代辦補助標註「無力繳交」 母：覺得很受傷 17:462020/06/23 生活 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 彰化員林賞夜景秘境 不到24小時連2人墜谷 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 宗教團體基隆造船廠放生黑鯛 一下海百尾全「翻肚」 - 社會 台中小吃店瓦斯氣爆釀六人受傷 現場一片狼藉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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