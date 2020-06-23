消防局到場並未發現明火，但小吃攤與廚房炸得面目全非。（民眾提供／盧金足台中傳真）

消防局表示，現場為3樓建築物的小吃店發生氣爆，救護車前往救援將傷者送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

今天(23)晚上6點，在台中南屯區黎明路1段的小吃店發生瓦斯氣爆，現場有6名傷者，警消正搶救中。

「轟！」今天下午六點正是用餐時間，不料卻發生瓦斯氣，造成現場有6名民眾受傷，消防局到場並未發現明火，但小吃攤與廚房內的冰箱和物品炸得面目全非。

消防局表示，現場為3樓建築物的小吃店發生氣爆，救護車前往救援將傷者送醫。

(中時電子報)