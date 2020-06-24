電視劇中有關宮廷劇情，都會看到各式各樣的女人圍繞在皇帝身邊，也讓人聯想到，唐代詩人白居易的《長恨歌》詩句中「後宮佳麗三千人」。而現今也有皇帝后宮佳麗嗎?前「酒國名花」凌威威多年前曾出版《葳力四射》書籍，揭開在酒店上班多年，種種不為人知秘辛，當時引起不少話題。近日她接受《中時電子報》專訪，更爆出某富商擁有後宮佳麗，得經配合檢驗所驗身後，才有被臨幸的資格。

現年46歲的藝人凌威威，曾參加中國小姐選美，最後以第６名成績出道，還曾出版爆料有關酒店文化與秘辛自傳，當時不少名人遭影射心慌慌。凌表示，以前書裡寫的只是一部分，且不夠辛辣，那些都已過時了。凌更是驚爆，某位富商自認是皇帝，只要看對眼的女生，就會請司機或秘書帶去配合的檢驗所，通過驗身後，才有被臨幸的資格。

根據了解，這名身價不斐的富商，不少女性想靠他麻雀變鳳凰，不過，想獲得富商的錢，也不是件簡單的事，他不會隨便亂給錢，心中自有一把尺，還會自己分大小牌，有人一次給30萬，有人則是一個月給30萬。不少女性為拿他的錢，都稱他為皇帝，一周陪他1、2次在總統套房唱歌、喝酒，甚至陪他洗澡。

不具名女子(以下稱H女)私下與友人抱怨該名富商，但眾人都覺得當時面子非常夠，富商讓她穿戴名牌、開百萬名車，住的是金華地段的豪宅樓中樓，每月還有上百萬零用錢，物質生活相當優渥，不過，H女如今也已返璞歸真，從天堂掉到地獄，目前過得蠻辛苦。

凌威威表示，這位富商以前也是她的客人，曾私下問過富商「以前不是喜歡H女?」而H女也曾多次打電話給他，富商回應，不是不讓H女回來，而是現在已經沒有她的位置了。凌無奈表示，和H女也相識18年以上，後來她也相當難過，每月變成自己在付房貸，人家是麻雀變鳳凰，她是鳳凰變麻雀，實在令人不勝唏噓。

(中時電子報)