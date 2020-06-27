美國各級體育聯盟正準備復賽，但也擔憂撞上第2波新冠疫情，克萊門森大學已有43位運動選手中鏢，其中多達37人是美式足球名門「老虎隊」球員。這是全美疫情最慘重的一支大學足球隊，更令人憂心的是那些不肯公布數字的學校。

南卡州媒體《The State》報導，南卡羅來納大學、Coastal天主教大學都拒絕公布校隊的病例數字。遭到重創的克萊門森大學本周公告，將在暑假結束後(8月17日)強化防疫，包括強制戴口罩與更換教室，他們的足球隊編制120人，將於9月3日開季。

美國累積感染數量不斷上升，現超過250萬人，超過12萬人死亡。南卡州超過3萬人感染不算特別嚴重，美國國內已有7個州突破10萬人。由於足球員較多非裔學生，外界猜測也可能與黑人民權(BLM)示威擴大造成的感染有關。此外年輕族群免疫力較強，克萊門森老虎隊染病者全數在家中自我隔離，其中一半的人無症狀。

(中時電子報)