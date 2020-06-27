日前法務部公告民法部分條文修正草案，預計要將成年年齡下修到18歲，同時修正結婚年齡，完成公告後將送行政院會審查，通過後將會銜司法院送立法院審議完成修法程序。對此，作家洛杉磯指出民法修正案通過後會帶來的影響，並感嘆難怪現在的年輕人會支持民進黨。

洛杉基在臉書上表示，在18歲這樣還懵懵懂懂的年紀，就能投票選民意代表，甚至總統，怎麼不把票投給民進黨？他們選議員立委，當然投給「大港你贏」這樣滿嘴性器官、開口閉口都是閩南語粗話的年輕偶像，哪裡還需要什麼政見？讓他們爽就行！

洛杉基還說，情竇初開的高中情侶，無論異性或同性，就能不經過父母同意結婚生子。過幾個月或幾年，兩口子鬧意見了，再離婚再結婚，該有多爽！所以，這些年輕人怎麼會不把票給民進黨？

網友們也回應，「就是討好年輕族群不是嗎？」、「其實只要滿16歲，情侶倆戀愛而大肚子，刑法上也無奈，通常都是合意結婚算了」、「沒繳稅的人可以決定繳稅人的未來」、「綠世界把台灣搞到亂78糟⋯未來4年肯定還會有更離譜的事出現！」

洛杉基臉書。(取自臉書)

(中時電子報)