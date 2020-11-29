為了力抗綠委護航行政院長蘇貞昌上台施政報告，日前藍委朝發言台丟擲豬內臟，引發議論，國民黨青年團總團長陳柏翰也質疑，是不是應該理性問政。對此，資深媒體人韋安表示，應該讓台灣基進立委陳柏惟教他們「戰力」是怎麼養成的，他還直言，青年團團長應該換人，國民黨才有希望。

對於國民黨青年團的言論，韋安日前就曾發文批評他們毫無戰力，只會扯後腿，29日晚間他在臉書上再度發文表示，國民黨青年軍團長呼籲要「理性」、「專業」，他是覺得3Q是靠「理性」、「專業」才能當上立委嗎？

韋安指出，應該讓3Q去給青年軍上課，讓藍營年輕人明白「戰力」是怎樣養成的。他甚至還直言，「團長換成3Q這樣敢戰的人，國民黨才有希望」。韋安還說，「3Q放話1打36，團長願意1對1，不理性地單挑3Q嗎？」

網友們也留言回應，「1/15衝自己中央黨部時該員到此也是很猛啊，這怎麼解釋啊？」、「溫良恭儉、讓政權」、「江山是打出來的」、「當年的國民黨是革命政黨，一群年輕人鮮血滿地不畏生死，現在的團長站在前人的鮮血上,表現的確實有點孬」。

國民黨青年軍團长呼籲要「理性」、「專業」。 他覺得3Q是靠「理性」、「專業」才能當上立委嗎？ 應該讓3Q去給青年軍上課，讓藍營年輕人明白「戰力」是怎樣養成的。 團長換成3Q這樣「敢戰」的人，國民黨才有希望。 3Q放話1打36，團长願... 由韋安發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)