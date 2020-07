索馬利亞網友出征外交部臉書。(取自臉書)

索馬利亞網友用中文留言。(取自臉書)

非洲國家索馬利蘭(Republic of Somaliland)今天傳出將與我國建交,當地媒體報導,總統比希(HE Muse Bihi Abdi)將派遣代表駐台。今日下午外交部長吳釗燮在記者會上表示,台灣將和索馬利蘭互設代表處。此事引起網友熱議,甚至引來索馬利亞網友出征外交部臉書。

外交部長吳釗燮下午在記者會上指出,中華民國政府將與索馬利蘭互設官方代表處。他還表示,去年年底開始台灣方面就有在接觸索馬利蘭,2月時還曾邀請索國部長訪台,且我方也有派人赴索馬利蘭商談。吳釗燮認為,或許建立代表處後,雙方互利互惠關係將有所提升。

對於台灣要和索馬利蘭互設代表處,許多索馬利亞到不滿,並出征外交部臉書。索馬利亞網友們表示,「i live in hargeysa and i say to you if we are simaliland we are part of somali「Somaliland is a adminstrative rigion.And 80%of its pple want to be part of somalia」、「We are Somalia ,Somaliland not a country and Taiwan not a country .whats outcome? It is daily dream and lies to entertain the people of both parties」,甚至還有索國網友用中文留言,「索馬里蘭是索馬里的一部分,我們敦促您停止干預索馬里,索馬里人是一個,我們沒有分開」。

(中時電子報)