索馬利亞網友出征外交部臉書。(取自臉書)

索馬利亞網友用中文留言。(取自臉書)

非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）今天傳出將與我國建交，當地媒體報導，總統比希（HE Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。今日下午外交部長吳釗燮在記者會上表示，台灣將和索馬利蘭互設代表處。此事引起網友熱議，甚至引來索馬利亞網友出征外交部臉書。

外交部長吳釗燮下午在記者會上指出，中華民國政府將與索馬利蘭互設官方代表處。他還表示，去年年底開始台灣方面就有在接觸索馬利蘭，2月時還曾邀請索國部長訪台，且我方也有派人赴索馬利蘭商談。吳釗燮認為，或許建立代表處後，雙方互利互惠關係將有所提升。

對於台灣要和索馬利蘭互設代表處，許多索馬利亞到不滿，並出征外交部臉書。索馬利亞網友們表示，「i live in hargeysa and i say to you if we are simaliland we are part of somali「Somaliland is a adminstrative rigion.And 80%of its pple want to be part of somalia」、「We are Somalia ,Somaliland not a country and Taiwan not a country .whats outcome? It is daily dream and lies to entertain the people of both parties」，甚至還有索國網友用中文留言，「索馬里蘭是索馬里的一部分，我們敦促您停止干預索馬里，索馬里人是一個，我們沒有分開」。

(中時電子報)