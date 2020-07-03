人難免會有生理需求，如果有伴侶就好「解決」，但如果單身，可能就必須靠情趣用品來抒發一下了，有位網友在網路上吐苦水，身為大學生的他不常在家，現在正逢暑假，搬回家居住後，竟看到姊姊DIY，尷尬的一幕讓他不知該如何是好。

這位網友在「卡提諾論壇」表示，自己來自單親家庭，上周大學開始放暑假，因此他搬回家度過假期，身為大學生的他，作息日夜顛倒，日前半夜醒來想說下樓拿飲料喝，在樓梯間就看到姊姊因為房間冷氣壞，所以睡在客廳。

這時蓋在姊姊身上的毯子突然滑落，想不到姊姊竟然裸睡，更讓原PO震驚的是，地上掉落一隻按摩棒，看到尷尬景象，原PO無奈嘆內心陰影面積相當大。

許多網友看到文章紛紛歪樓，留言各種SOD劇情，不過也有女網友表示應該要貼心一點「裝作沒看到」、「DIY時曾被姊姊看到，她默默轉身離開」、「人都有需求很正常啦」、「可以認識姊姊嗎」、「未看先猜原PO也是女的」。

(中時電子報)