1名男網友在PTT板上表示，女生穿上BRA才真的比較有FU。他進一步說明，特別是女生在穿白襯衫或白T時，更能襯托出女生的「雙峰」高度，然而當他與女伴床戰後卻又有些失望，疑惑難到是看才比較有FU嗎？因此他特意上來想詢問板上各大大們的看法。

男網友認為每當女生有套上BRA時，總覺得她們的雙峰性感十足，而且讓人看的目不轉睛。他還表示，特別是女生穿上白襯衫或白T時，更是顯得雙峰魅力四射，但是每當要與女生進行床事大戰時，總覺得脫掉的不比套上來的優，甚至還覺得性趣完全不見了！因此他特別想詢問各位板上大大們的看法。

有網友覺得想要看的話，可以考慮先前在圓山的那位黑森林COSER，「男生穿胸罩更誘人，來圓山看PF32 Coser就災，阿嘶～～」，多數網友認為女生套上BRA是最佳觀賞時機，「胸罩就跟口罩一樣 自動腦補成最喜翻的奶子」、「白襯衫沒穿內衣隔著外衣隆起的奶頭，啊嘶....」、「鎖骨大奶垂金片，紗紗微露春風意」、「胸罩才讓胸部形狀好看啊，脫掉就被地心引力征服了」，有網友認為此名男網友似乎對物品比較喜愛，「啊！這樣就叫戀物癖唷！喜歡穿著內衣的ㄋㄟㄋㄟ」。

(中時電子報)