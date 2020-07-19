高雄前市長韓國瑜被罷免後，有高雄公民發起公民罷免，多位時力、民進黨議員，其中被點名的三民區的女議員鄭孟洳以往現身公開場合，外型較福態，但讓人意外的是，今天民進黨全代會，她竟搖身一變，變身「清純正妹」，讓合照的民進黨桃園市議員王浩宇驚呆直喊，「根本神正！」。

原來，鄭孟洳過去因支持「罷韓」，而被韓粉嘲笑、批評身材、長相，讓她很難過、受傷。據《TVBS》本周15日報導，鄭孟洳受訪坦言，去年4月質詢韓國瑜，遭網友圍剿攻擊她身材，她被氣到提告《公然侮辱》，但因外表美醜胖瘦，純屬個人標準，被判敗訴。讓她很氣餒。

民進黨高雄市三民區女議員鄭孟洳，近幾個月減肥成功，左邊是2019年12月14日照片、右邊是2020年7月13日照片。(圖/合成圖，翻攝自 鄭孟洳 臉書)

加上今年初和幾位同黨議員到健身房拍影片，也跟不上其他人體力，讓她下定決心瘦身、改變體態，3月開始勤運動、練拳擊，近幾個月也不時能在臉書看到她在健身、打拳的動態。

王浩宇今天(19日)出席民進黨全代會，並在臉書PO出和鄭孟洳現場合照。羨慕地說「狂瘦25公斤的 鄭孟洳 議員根本神正！我可以也瘦一點嗎？」。但綜合媒體報導，鄭孟洳實際上比王浩宇說的25公斤還瘦了更多，達到28.7公斤。而鄭孟洳也在留言處害羞留言，「太捧場了」。

而被網友們問及，是在哪家健身館健身，竟有這麼大的效果，鄭孟洳也毫不藏私透露，是高雄的「戰神健身館」。

(中時電子報)