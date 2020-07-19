民進黨全代會今天登場，前總統陳水扁今早發文稱，被黨團阻攔去全代會投票，擔心若投票被抓回去監獄關，他求仁得仁，而心聲被媒體報導後，民進黨團總召柯建銘今天也在阿扁於全代會投票後，攙扶下離場。被問及阿扁是否有違中監保外就醫「四不規定」，他也給出答案。

阿扁今天(19日)則在臉書發文表示，「2018年11月24日九合一縣市長選舉、2020年1月11日總統大選，他都投過票」，但「今天19日，他以卸任黨主席為當然黨代表，決議行使民進黨中評執委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難」，要求他(阿扁)不要出席全代會」。

阿扁最後強調，「自己已經讓步不出席大會，因為有人不想看到自己，但已堅持，比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。如果他因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁」。

而阿扁也在19日下午3點時現身步入會場，投票完畢後，全程並未受訪，僅向現場媒體揮手致意。在3點30分左右由民進黨立院黨團總召柯建銘、其子民進黨高雄市議員陳致中一左一右攙扶下離開現場，並直接於門口搭車離開。

陳致中表示，根據民進黨內規定，歷任黨主席是「當然黨代表」，因此陳前總統依此據來行使投票權。至於外界質疑是否違反保外就醫規定以及黨內有無反彈，這部分大家都是正面關心，有溝通，也有互相理解，更重要的是，讓事情順利圓滿。

據《聯合》報導，對於陳水扁是否有違反規定一事，柯建銘表示，「陳前總統展現高度誠意，僅來投票而已，沒有違反四不原則」。「他個人認為，完全沒有問題」。

(中時電子報)