已故日星三浦春馬18日與世長辭，震撼海內外演藝圈，他的經紀公司Amuse娛樂20日傍晚發表正式聲明：「三浦春馬（30歲）於2020年7月18日下午2點10分在東京的一家醫院去世。」依照日本喪葬習俗，經紀公司表示和遺族商量討論後，已經先舉行僅限親友家人參加的密葬儀式，「希望各界能理解這個決定，對於迄今為止的照顧及支持，也將考慮另外舉辦追思會，不過因預防新冠肺炎的感染擴散的時期，以何種形式進行擇日另行發布。」

公司在聲明中透露：「三浦春馬從國中時期就加入AMUSE這個大家庭，16年來一起打拼，突然接到噩耗，不論是公司的藝人和工作人員都悲傷到茫然自失、後悔莫及。」並肯定三浦的真誠與迷人性格，受到歌迷和公司內外藝人及員工的喜愛，「他精力充沛地投入到每部作品中，他那閃閃發光的精神，在所有的粉絲的心中也絕對不會消失，會持續閃亮。」

Amuse娛樂並承諾三浦春馬作為公司的一份子，永遠是所有人無可取代的的夥伴，最後也呼籲媒體自律，不要再做臆測性的報導，或打擾三浦的親友，讓逝者得以安息。

(中時 )