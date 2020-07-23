52歲的無業男子「阿欽」假冒大學教授，搭訕25歲女子「小美」並稱有嬰靈纏身，願意幫忙趕走嬰靈，改善她家人與男友關係，「小美」信以為真，豈料「阿欽」作法時涉嫌藉機摸胸猥褻，事後還收紅包4800元，否則嬰靈會被放回去，小美察覺有異報警，台中地檢署依《強制猥褻》等罪將阿欽起訴。

檢方指出，有詐欺前科的「阿欽」今年2月21日在台中市東區向小美搭訕，並稱自己是某大學陳姓教授，佯稱小美家人在年輕時曾墮胎，導致有嬰靈跟在她身上，因嬰靈作祟，她才運勢不順、工作壓力大，阿欽表明願意協助趕走嬰靈，改善小美與家人、男友間的關係。

小美信以為真，跟阿欽單獨外出改運。兩人在公園土地公廟旁，阿欽假藉作法，點燃香菸在小美身上比畫，並趁小美閉眼之際，藉機撫摸她的右側胸部，小美多次閃開，阿欽又連續出手摸胸約5、6秒之久。

阿欽事後向小美收取作法費用3600元，以及改善小美與男友關係變好費用1200元共4800元，還恫嚇小美「若沒支付等於白作法，嬰靈就會被放回去」。小美察覺有異而報警。檢察官認為小美指控明確，且與阿欽素無嫌隙，無構陷之理，依「強制猥褻」等罪將他起訴。

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(中時新聞網)