高雄市某專校黃姓助理教授遭4位女學生指控性騷擾，女學生們多次被明示與暗示具性意味的行為，例如：作勢嘟嘴要親吻、伸手摸後頸部等，甚至見女學生穿著而稱呼其「野戰妹」，在耳邊對女學生說「吃你」、「ㄋㄟㄋㄟ」等，校方調查後將其解聘，黃男不服提告，一審與二審卻皆連敗訴，復職仍無望。

據判決書指出，黃姓男助理教授於2007年間赴校任職，而在2017年12月間卻遭導師班女學生指控，黃男在期中考該日，趁著女學生將考卷送到辦公室時，二度將鹹豬手伸進外套摸她的背，黃男甚至稱有事要商量，意圖將她留下，所幸女學生察覺有異趕緊逃跑。

事後這位女學生因懼怕而不敢去上，情況嚴重到前往身心科就診，其男友與母親察覺有異細問後才知悉此遭性騷的事，女學生在家人陪同下赴警，案經審後，一審依強制猥褻罪判處2年有期徒刑，上訴二審後，考量黃男以40萬達成和解，予以緩刑2年。

校方獲知校園性騷擾案件後，立即介入調查，一查竟揭出黃男更多噁心事蹟，黃男除了揉背女學生外，女學生A控訴，某日她穿著迷彩服時，遭黃男以「野戰妹」戲稱，也曾收到其傳「想我」、「小三」等具性意味的訊息；又一位女學生B因身材豐腴，遭黃男當全班面揶揄是「大奶妹」，更在她耳邊說「吃你」、「ㄋㄟㄋㄟ」等語。

校方成立性平會調查後情節重大，依性別平等教育事件調查報告書內容將黃男解聘，並報請教育部核准。黃男面對丟職，卻反咬校方是因他屆齡退休，不願支付退休金才讓學生發起不實的指控，並提起訴訟。

一審期間，法官因性平會調查報告認黃男請求無理，判其敗訴。案經上訴，二審時，法官也認黃男多次出言帶性意味的言語，有損師道，校方解聘有理，再次駁回，仍可再上訴。

(中時新聞網)