張瑞夫用客人遺棄8年的布達佩斯紀念T恤，幫爺爺奶奶穿搭時尚造型，還要阿公模仿年輕時看小姐的樣子，照片相當逗趣。（張瑞夫提供／王文吉台中傳真）

張瑞夫用客人遺棄的衣物幫爺爺奶奶穿搭時尚造型，以洗衣機和烘衣機為背景拍照，風格相當強烈。（張瑞夫提供／王文吉台中傳真）

台中后里萬秀洗衣店開業70多年，累積數百件客人沒取回的衣物。（王文吉攝）

紅到國外的洗衣店隱身台中后里！年過八十的張萬吉、許秀娥夫婦經營萬秀洗衣店，開業70多年來，累積數百件客人沒取回的衣物。孫子張瑞夫看到被遺棄的衣物款式跨越數個世代，用來幫爺奶穿搭造型，照片上傳IG超過20萬人追蹤，意外登上英美主流媒體報導。

今年31歲的張瑞夫是助攻爺奶爆紅的造型師，個性開朗的他，穿搭韓風時髦，外型酷似影星王大陸。張瑞夫本來外派大陸，今年工作告一段落，計畫前往南美、歐洲旅行，不料計畫被疫情打亂，暫時回到后里老家陪伴爺奶。

張瑞夫說，難得在家住這麼久，因為爺爺、奶奶的老朋友陸續過世，洗衣店生意也不如以往，不忍心看阿公、阿嬤每天無聊發呆，才說服他們試著混搭客人遺棄的衣物，並拍照上傳IG，讓他們有點事情做。

萬秀洗衣店開業70多年，累積數百件客人沒付錢、沒領回的衣物，款式橫跨數個世代。張瑞夫從數百件客人遺棄的衣物，搭配10套古著款式，還借來皮包、帽子、墨鏡等配件，以洗衣機和烘衣機為背景，完成8套時尚職人照片，上傳IG吸引超過20萬人追蹤。

張瑞夫說，自己大學就讀文創系，幫爺爺、奶奶穿搭也有詢問友人意見，巧妙搭配店內背景拍出不錯的照片，阿公、阿嬤老來爆紅，他們覺得很開心，自己也覺得欣慰。他強調，初衷不是要讓阿公、阿嬤出名，而是想讓他們的生活更有趣，讓老人家返老孩童變年輕。

(中時 )