新冠肺炎疫情持續燒，泰國昨宣布新增4例境外移入，其中1人由台搭機返泰，目前不排除是台灣本土病例，相關疫調進行中，因此口罩仍要戴好，今早11點Yahoo奇摩購物中心、PChom 24h開賣多種品牌的醫用口罩，顏色除常見的藍色之外，也有粉色、紫色可以選購，各大通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（28日）早上11點開賣匠心、摩戴舒、加利、和宏瑋等品牌的醫用口罩，每盒50片裝，依組合不同，售價從250元至758元不等，每人限購一盒，另也有台灣國際生醫「紫色」的口罩可選擇，每盒520元，詳情請依官網為準。

●PChome 24h購物

今（28日）上午11點開賣恒大醫用口罩，淺藍色每盒50入，另也有，摩戴舒、友你Uneed、KDL醫療用口罩、真心良品和CAiRE艾可兒等品牌的口罩，依組合不同，價格從490元到780元都有，詳細的價格請依官網公告為準。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

【美妝藥局】

●大樹藥局

明（29日）搶先開賣萊潔「薰衣紫」口罩，全台限量2000盒，每個門市限量10盒，每盒50片裝，售價349元，每人每日限購1盒，顏色款式依門市現場庫存為準。而中衛；萊潔的彩色口罩 開賣相關資訊，依粉絲團及官網公告為準。

●丁丁藥局

官網上有賣恆大醫用口罩，每盒50片裝，單盒售價299元；箱購組合「40盒口罩」（每盒50入），售價11960元；另也有萊潔的口罩可選擇。

●小三美日

網站上有販售台灣優紙、康匠和潔吸等品牌的醫用口罩，售價依組合不同，而有所不同，請依官網為主。

(中時新聞網)