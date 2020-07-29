廣告台詞「科技始終來自於人性」，科技也助漲偷窺慾氾濫，人手一機，方便拍照、錄影，更被宵小應用極致，甚至變付費制賺錢。除偷窺外，有部分人士尋求刺激，在野外愛愛，網路也曝光高雄野炮教戰手冊，分析打炮新祕境優缺點。

高雄何處和女友打野戰最刺激?網驚曝極樂手冊。(柯宗緯翻攝)

智慧型手機近年功能大躍進，尤其相機功能強大，透過網路加快散播速度，轉傳到社群軟體LINE或社群網站上。這次揭露的「攝」狼偷拍國高中生自慰影片，只是冰山一角，不顧被害人感受，只為滿足自身偷窺慾，以及被「崇拜」追蹤帳號。

社群網站Twitter近來淪為「網黃」養成中心，除了偷拍影片上傳外，也有網友專門上傳自拍影片，甚至有多人「聯名」合作，先剪輯為預告版吊足粉絲胃口後，再引導至網站OnlyFans，提供民眾付費訂閱追蹤，每月15美元不等，才能收看完整版影片。

另外也有網友曝光「高雄野炮教戰手冊」，大談刺激性事，並分析優缺點，提供民眾參考。像是旗津沙灘、忠烈祠、美術館、衛武營、楠梓都會公園、鳳翔公園、愛河沿岸公園等，雖然警方也都有所聞及巡邏，但民眾仍追求刺激，甘願「冒險犯難」。

(中時新聞網)