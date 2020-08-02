舒淇和馮德倫2016年閃婚，夫妻倆向來低調，未料幾度被瞎傳婚變，近日兩人難得親密同框，不少網友看了則討論起馮德倫的外貌，驚呼略顯老態。

原來舒淇、馮德倫是和好友林熙蕾聚會，林熙蕾在IG寫下：「Lunch date with my loves，跟老公和老公的老公一起好開心」，同時Po出兩張照片，其中一張是姐妹合照，另一張則是兩對夫妻的合影，看得出他們的好交情。

小倆口臉貼臉合照，馮德倫鬍子全白。（圖／翻攝自IG）

照片中，舒淇化著淡妝、戴著棒球帽，緊緊依偎在老公身旁，馮德倫則戴著圓框眼鏡，小倆口甜蜜臉貼臉，而網友也注意到馮德倫有點小變化，就是他留的鬍子已變成全白，雖然擋不住歲月的痕跡，但仍不影響他的高顏值，依舊很有型。

舒淇和馮德倫婚後不久，曾傳出他們口角和個性不合鬧離婚分居，但經紀人跳出否認，而在兩人各自生日時，彼此都會第一時間發文祝賀，一來一往的甜蜜互動直接打臉婚變傳聞。

(中時新聞網)