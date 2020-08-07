苗栗榮民服務處7日在苗栗婦幼福利服務中心舉辦「向學子女與認養人相見歡」活動，結合「感恩」主題，邀請罹患罕病的向學子女謝政育分享生命經歷，他開朗樂觀且堅強不懈的精神令人動容。榮服處處長徐偉光表示，榮民遺孤認養活動是份長遠且持久的工作，歡迎各界一同推動這份愛的工程。

活動中，謝政育除了分享罹病的心境及求學甘苦談外，也藉機會向苗栗榮服處及熱心的退伍軍人社團長期關心和實質協助，表達深深謝意。另外，曾為向學子女的張庭韻，今年也主動聯繫榮服處，並現身表達誠摯謝忱。

張庭韻目前擔任社工，她說，大學時與弟弟妹妹曾接受榮服處扶助，因此希望將過去所受的鼓勵與支持轉化為愛的力量，回饋更多需要幫助的人。

除了相見歡活動，榮服處諸多贊助者、縣府代表等多位善心人士，也出席頒贈助學獎勵金。徐偉光表示，苗栗榮服會感謝各界善心資源的挹注，未來也會發掘更多需要資助的家庭，協助他們度過難關。

苗栗榮服會歡迎民眾攜手推動愛的工程，遺孤認養捐款資訊：臺灣銀行苗栗分行，戶名「輔導會-苗栗縣榮服處319專戶」，帳號：029036080318。

(中時 )