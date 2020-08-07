日本官房長官菅義偉7日赴東京的駐日代表處悼念前總統李登輝。菅義偉雖曾公開表示，日本政府不會派政府相關人士訪台弔唁，但他親自踏入代表處悼念，以實際行動表現出對李登輝的景仰，也間接顯示出日本政府的高度重視。由前首相森喜朗率領的日本各黨代表弔唁團也將於9日當天往返弔唁，森喜朗實質上是代理日本首相安倍晉三出席。

日本官房長官菅義偉7日下午4點半左右（台北時間3點半）踏進位於東京白金台的駐日代表處悼念前總統李登輝，(黃菁菁攝)

菅義偉7日下午4點半左右（台北時間3點半）在台日工作人員的簇擁下，踏進位於東京白金台的駐日代表處，在簽名處測體溫、消毒手後，到李登輝的靈前鞠躬、悼念。隨後走進代表處大廳，向在大廳等候的駐日代表謝長廷致意。謝長廷回謝時表示，「今後也期望能促進台日關係友好」等，菅義偉只是點頭允諾，全程不發一言，顯得十分謹慎、低調。

日本官房長官菅義偉7日下午4點半左右（台北時間3點半）踏進位於東京白金台的駐日代表處悼念前總統李登輝，並向駐日代表謝長廷致意。(黃菁菁攝)

菅義偉在代表處待不到5分鐘，便快步回到座車離去。菅義偉是首位踏入我駐日代表處的日本現任內閣官房長官，他公開出現在駐日代表處已是相當罕見的特例。

日本前首相森喜朗9日也將率領由日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）的各朝野政黨代表組成的弔唁團，搭包機訪台弔唁前總統李登輝。

日華懇會長、前國家公安委員會委員長古屋圭司及安倍首相胞弟、前外務副大臣岸信夫7日在議員會館召開記者會，說明日本弔唁團訪台事宜。(黃菁菁攝)

日華懇會長、前國家公安委員會委員長古屋圭司及安倍首相胞弟、前外務副大臣岸信夫7日議員會館召開的記者會上表示，訪台團員包括自民黨的古屋圭司、岸信夫、前防衛廳長官衛藤征士郎；公明黨的前副財務大臣富田茂之；國民民主黨的參院幹事長榛葉賀津也；日本維新會的參議員石井章，以及交流協會理事長谷崎泰明和1名外務省官員等，共12人。

古屋表示，「日本與台灣沒有邦交，所以森喜朗並非以『首相特使』的身分訪台，但『實質上是代理首相出席』。」「這將是全世界首次的弔唁團，象徵著長年來台日的信賴關係。」

為因應新冠肺炎疫情，按照台灣政府的要求，訪台團員們必須附72小時內的PCR核酸檢測陰性證明。弔唁團將以團進團出的方式搭專機往返，極力避免接觸其他任何人。

被問及有沒有安排見總統蔡英文時，古屋表示，「我們會到台北賓館弔唁，弔唁團也正安排希望拜會總統蔡英文，但時間還沒確定。」有關是否會與美國衛生部部長接觸之提問，古屋表示，「我們9日當天來回，比他早，應該不會碰到面。」

日華懇幹事長、日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫被台媒問及，「有沒有替安倍帶口信？」時回答說，「我沒有見到他，所以沒有什麼口信，但相信他也是同樣的心情。」

(中時新聞網)