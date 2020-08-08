美國總統川普周四簽署行政命令，一個是要求TikTok（抖音國際版）必須在周四起45天內完成出售交易，另外則封禁大陸最流行社群媒體應用程式微信(wechat)所屬的騰訊公司，此一消息導致騰訊股價重挫。但分析師指出，蘋果手機在大陸擁有大量用戶，一旦iPhone不能使用目前在大陸最流行的微信，將使大量的大陸用戶放棄iPhone，致其銷量可能下跌達90%之多。

《美國之音》指出，川普對TikTok的行政命令規定，45天期限一過，將不允許任何美國的個人或企業與其進行交易。而對大陸網路科技巨擘騰訊公司的行政命令不只禁用其產品微信，甚至禁止任何美國公司與騰訊進行交易，這對騰訊公司而更是令投資者憂心的致命傷。

兩項行政令公佈立刻引起市場震動。香港恒生股指一度下滑700點，最後以下跌1.6%、約400點收盤。騰訊的股價當日最多下挫10%，收市時跌幅為5%，市值蒸發了350億美元。

日本證券諮詢業者安瓦紮德（Amir Anvarzadeh）指出，封殺微信可能會對美國的智慧手機巨頭蘋果公司造成很大的傷害。他對彭博社表示，鑒於微信在大陸擁有大量的用戶，一旦微信被封，蘋果手機上又禁止安裝微信應用，那麼沒有微信的手機又有多少中國大陸用戶願意使用呢？

安瓦紮德預計，一旦出現這種局面，蘋果手機在大陸市場的銷量將會一夜之間大幅度下滑，跌幅可能會高達90%。

報導說，讓投資人感到恐慌的不只是TikTok和微信這兩款非常受用戶歡迎的社媒應用程式，而是川普這兩個行政令所顯示的美國針對大陸科技企業的政策走向和美中關係下一步可能的發展方向。

彭博社引用香港證券經紀商梁偉源（Steven Leung）的話說，美國政府還會推出更多的針對騰訊的措施，打擊市場對騰訊公司的信心，會影響到整個市場。

報導引述金融專家的話說，美國打壓大陸科技公司可能會造更多大陸企業退出美國股市，轉進到香港上市，雖然對大陸科技企業不利，但是，對於香港股市來說並非壞事。

(中時新聞網)