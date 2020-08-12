震驚社會的北市信義區夜店警員薛貞國被殺案，率眾前往的主謀蕭叡鴻等57人遭依聚眾鬥毆致死等罪各處判刑2月到13年不等刑期確定，檢方後來追查發現漏網之魚將陳柏元起訴，一審將他判刑9年，二審改判8年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

最高法院維持二審判決，認為陳柏元因友人邀約即參與鬥毆，且犯後逃離現場，遲於案發後1年9月經警方比對監視器畫面後，才被警方拘提到案，考量他與死者家屬達成和解，將他略減刑度改判8年10月確定。

另去年最高法院將蕭叡鴻等57人各處判刑2月到13年不等刑期確定，其中蕭叡鴻判刑13年、「黑二代」萬少丞加重改判8年8月、「星二代」易寶宏判刑9年確定，「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻與王思凱等9人，則撤銷發回，目前台灣高等法院更審中。

(中時 )