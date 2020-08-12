女星姚采穎近日多了教職身份，在崇右影藝科大、海洋科大、文化大學等校傳授表演和時尚儀態，12日她受邀出席「2020國際禮賓親善大使」選拔活動，在第二階段面試中，姚采穎親自指導參賽者，其中東華大學吳俐瑩同學因緊張滿頭大汗，姚采穎還親切幫忙擦汗，讓同學感到受寵若驚。

姚采穎近年重心多以教學、進修為主，為人師表後，深感學生的禮儀、禮貌遠比功課好還重要，曾經帶過的班級有學生遲到進教室，拎著飯盒、大聲講著手機，完全無視於她正在上課，行為有夠誇張。

姚采穎受邀擔任評審、美姿美儀課程指導老師。（國際禮賓親善協會提供）

這次受邀擔任評審、美姿美儀課程指導老師，姚采穎指導學生面對鏡頭拍照姿勢，如何站、如何笑、如何穿搭才能展現自己的身形特色，經過調整後，學生果真有當超模的條件，她希望能將禮儀的基本核心價值向下扎根，讓更多微笑禮賓親善大使的種子發芽成長、遍地開花。

由國際禮賓親善協會、中國文化大學、護麗媄企業洛迪保養品共同主辦「2020國際禮賓親善大使」選拔活動，從百位選手挑出20位微笑大使首度亮相，來自全國各大專院校的素人學生，有不少明星臉，臺北大學簡旭翎神似陳綺貞、萬芳綜合體，文化大學林諾琳曾被說過笑起來像簡嫚書還有林依晨，中央大學呂清新與台語歌手許富凱簡直是兄弟臉，8月22日將於文化大學爭取首屆國際禮賓親善大使榮耀。

姚采穎親自指導學生。（國際禮賓親善協會提供）

(中時 )