羅姐冥誕／羅霈穎60歲冥誕趴 百名親友、藝人齊聚淚送

羅霈穎3日驟逝，12日迎來冥誕60歲，原定60大壽宴席改在靈堂照常舉辦，摯友于美人、Makiyo端出翻糖蛋糕為她慶生，于美人表示：「羅妹妹發生意外之後，其實是取消的，但是後來擲筊，她還是要辦派對，所以跟蛋糕店講，它立刻連夜幫我們做出來，而且堅持不收錢，這是他對羅姊的心意，非常感動，謝謝大家。」

于美人說：「這是我們大家給她的驚喜，蛋糕最難的地方不是人形跟愛馬仕包，而是這個劉海，他花很多力氣在做劉海，非常感謝翻糖蛋糕店的師傅，她非常在乎，有時候只洗劉海。」想到好友昔日的逗趣舉動，她眼神相當溫暖。

Makiyo手中蛋糕相當精緻。（盧禕祺攝）

羅霈穎住在荷蘭的前前男友也送花致意，卡片內容感人，用英文寫下：「親愛的霈穎：能夠成為妳生活的一部分，是一種榮幸。妳向我展示了這個世界跟台灣，而從妳的眼睛望去，這些總是那麼特別。從妳對別人的好及細心、妳的謙遜，以及妳在任何地方所得到的敬仰，總是處處啟發我。我們一起經歷許多高低起伏，我會永遠珍惜那些時光，也會將所有妳給我的啟發傳遞出去。天堂有你真好，世界會想念你的。」字句感人。

(中時 )