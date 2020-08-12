順手牽羊偷走錢包，有時候偷走的不僅是現金，可能也將失主的回憶「偷走了」，一名網友在臉書上PO文求助，表示錢包原本放在身邊，因為自己專注於用手機回覆訊息，想不到一名男子大膽的走到網友旁邊，直接偷走錢包，包括裡面一張阿嬤的照片，網友難過的說「我再包5000給你」，只求可以拿回阿嬤的照片。

失主網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段監視器畫面，事發地點位於台北市民大道四段175號，失主當時坐在路邊，正在用手機回覆訊息，由於自身發生太多事情，情緒失魂落魄，沒有注意到錢包被一名身穿短袖上衣、短褲的男子偷走，男子迅速拿走錢包後，隨即過馬路消失不見。

男子明目張膽直接偷走錢包(圖片截自/爆料公社影片)

男子行竊過程全被監視器拍下，難過的失主在臉書上求助，看是否有人認識這名男子，失主說錢包裡面有2000多元，但最重要的是裡面有一張已經過世的阿嬤照片，現在的他只能靠這張照片回憶過去，「明天就是阿嬤離開後的一個月，也許你不懂那種感受，我也很難跟你訴說這種祖孫情，那種什麼好吃的都會包在衛生紙裡，然後偷偷從口袋拿出來，有時可能是糖果，有時是餅乾，有時甚至是一個小玩具」。

失主形容阿嬤像個「百寶袋」，總是不斷出現驚喜，「因為工作，我連最後一面都沒見到，那對我來說真的很重要，我不想再不告而別，我真的很希望很希望你能還給我」，最後向竊賊喊話「你若是缺錢，我給你就好」，因為有些東西比金錢更值錢。

(中時新聞網)