新北市瑞芳區大粗坑步道於15日下午1點47分傳出火燒山，整個森林濃煙密佈，消防人員出動車隊佈水線灌救，目前火勢延燒面積廣，瑞芳警分局也已到場協助管制，灌救行動仍在進行中，起火原因還待警方釐清。

瑞芳區大粗坑步道為當地居民喜愛攀爬的路線之一，瑞芳警分局指出，在15日下午1點47分獲報，在大粗坑步道發生火燒山，警方到達現場後，已進行管制，據了解，步火燒山事故事發點為步道行經途中，新北市消防局出動5輛消防車、1輛救護車、警義消，現場一共30人緊急灌救。

(中時 )