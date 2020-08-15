瑞芳驚傳火燒山 現場濃煙密佈 警消緊急灌救 16:082020/08/15 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳區驚傳火燒山，現場濃煙密佈，警消緊急灌救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區大粗坑步道於15日下午1點47分傳出火燒山，整個森林濃煙密佈，消防人員出動車隊佈水線灌救，目前火勢延燒面積廣，瑞芳警分局也已到場協助管制，灌救行動仍在進行中，起火原因還待警方釐清。 瑞芳區大粗坑步道為當地居民喜愛攀爬的路線之一，瑞芳警分局指出，在15日下午1點47分獲報，在大粗坑步道發生火燒山，警方到達現場後，已進行管制，據了解，步火燒山事故事發點為步道行經途中，新北市消防局出動5輛消防車、1輛救護車、警義消，現場一共30人緊急灌救。 (中時 ) #瑞芳 #步道 #火燒山 #粗坑 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 李登輝北賓追思現場 今對民眾開始安檢 14:392020/08/15 政治 2萬件隔離衣遇火燒車被燒毀 國家隊聚陽霸氣回應：貨足再送新的 12:462020/08/14 社會 高雄市長補選 驚傳市民當眾撕選票 10:482020/08/15 政治 高雄市長補選 韓國瑜現身投票 民眾熱情擠爆現場 14:462020/08/15 政治 龍捲橫掃內蒙33人受傷 逾百頂蒙古包遭夷平 10:502020/08/14 生活 拚溫泉觀光 觀光局砸1,950萬推示範區 04:102020/08/14 財經要聞 防疫國家隊運送隔離衣火燒車 國道1迴堵九公里 11:042020/08/14 社會 湊熱鬧也看門道！相約十月參加原住民豐年祭 09:002020/08/14 旅遊 5D飛行劇院 另類新奇體驗 04:102020/08/15 時尚消費 貢寮砂石車自撞護欄 滿地灑滿砂石 駕駛爬出車外受輕傷 23:362020/08/14 社會 社會熱門新聞 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 燒烤吃到飽聚餐 完食照曝光網氣炸「真的太扯」 - 社會 社會10點檔》超正檳榔西施因說錯一句話 竟慘遭分屍淪焦黑屍塊 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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