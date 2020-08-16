巧合！台中市大里區中興路2段16日凌晨12點多，連續發生2起機車與1小客車車禍案件，令人訝異的是，2起車禍距離僅30公尺，造成3人均手、腳受擦挫傷，警方針對2起車禍事故人，進行酒則後，均無酒精反應。但連續2車禍的撞擊巨大聲響，嚇得附近民眾跑出來查看，直呼，這個夜真的好不平靜。

警方指出，第1起車禍是李姓女子駕駛自小客車，沿著大里區中興路2段往霧峰區方向行駛，行經中興路2段383號前，突然車輛右側疑擦撞路旁車輛，發出碰撞車，她趕緊下車查看，她的轎車板金凹陷、輪胎掉落。

警方表示，另一起車禍發在30公尺外的中興路與芳德路口，當時2部機車倒在路中央，黑色機車李姓騎士說，當時車上載著友人行經中興路2段要左轉新仁路時，後方1輛電動車，突然從左後方撞上，黑色機車騎士當場摔倒，電動車騎士則噴飛落在距離撞擊地點30多公尺以外的地方；2車成3人受到輕傷，並無大礙。

(中時 )