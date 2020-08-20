桃園年約50多歲的張姓男子，是一名猥褻慣犯，過去就曾因為猥褻國小女童入獄，出獄後仍繼續朝少女伸出魔爪，張男去年多次利用提供住處、治療按摩、買笑氣等名義，誘騙未成年少女上鉤後，再強迫發生關係，法官審理此案時，認為張男一犯再犯，沒有悔改之意，因此重判有期徒刑3年。

張男去年5月間，盜用年輕鮮肉的照片當大頭照，在交友軟體上「釣魚」，成功認識了一名14歲國中翹家少女，張男騙少女可以提供住處，將對方載到自己經營的檳榔攤，期間假藉按摩的理由，對少女性侵得逞；同年5月，張男邀約在檳榔攤工作的少女、還有2名高中朋友出遊烤肉，結束後返回檳榔攤，再次用按摩的理由對其中一名少女襲胸得逞。

同年7月，張男認識16歲的翹家少女，將她帶回租屋處發生性行為，還以買笑氣、提供現金等作為條件，要求少女幫他打手槍、口交，甚至半強迫發生關係。直到先前受騙的14歲國中翹家少女報警，整起案件才曝光，張男被檢方依妨害性自主罪起訴，但張男僅承認誘騙少女，否認性侵；但少女指出與張男見面後，發現本人與照片不同，但對方卻騙說「我是年輕爸爸」，接著將自己載回住處性侵。

法院審理此案時認為，張男已經50歲，不僅多次頻繁接觸未成年女性，為逞一時色慾，故技重施用提供住處、按摩等理由，強迫少女與自己發生關係，且張男是累犯，目前仍未與3名少女和解，審結重處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

(中時新聞網)