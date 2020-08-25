「字母哥」阿提托康波發飆，全場攻下31分、15籃板、8助攻，率領公鹿121比106輕取魔術，季後賽首輪輸掉首戰後連贏三場，取得聽牌優勢。

公鹿帶著6分領先優勢來到下半場，但不肯認輸的魔術在第三節展開反擊，富爾茲連得5分逆轉超前，同時也逼得公鹿喊出暫停，加上字母哥單節結束前的三分球，公鹿84比81領先。

決勝節，前三節表現欠佳的米德頓終於回神，帶領全隊發動一波15比0攻勢，徹底拉開領先差距，即便武切維奇兇猛的連得10分，可惜依舊挽不回落敗頹勢，1比3陷入被淘汰的邊緣。

除了字母哥外，米德頓的即時甦醒讓公鹿打得更加如入無人之境，貢獻21分、10籃板、3助攻，麥休斯12分，布魯克羅培茲10分，柯佛10分。

擁有地主優勢的魔術，武切維奇31分、11籃板、7助攻，富爾茲15分、5籃板、7助攻，泰倫斯羅斯19分、8籃板，佛尼耶12分、8籃板、3助攻，克拉克12分。

(中時 )