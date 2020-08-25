吉米巴特勒雖然首節就撞傷了肩膀，但他仍在下半場回到球場奮戰，在他的帶領下熱火99比87擊敗溜馬，以四連勝橫掃之態晉級。東區目前暴龍、塞爾提克與熱火都只花了4場比賽將籃網、七六人、溜馬淘汰出局，魔術3比1領先魔術，東區態勢相當明朗。

吉米巴特勒可說是熱火的當家球星，首節受傷退場治療讓全隊的心糾結在一起，當得知老大哥傷勢無礙之後，攻擊全面開花，11名上場球員都有得分建樹，打得溜馬顧此失彼，落後分數不斷擴大，雖然華倫、布羅格登連續出手命中，但溜馬依舊落後雙位數，卓拉吉奇突破上籃，徹底澆熄溜馬的反撲希望。

這場比賽熱火充分展示團隊合作的默契，卓拉吉奇23分、5籃板最佳，阿迪巴約14分、19籃板、6助攻，赫羅16分、5籃板、4助攻，歐利尼克11分、8籃板，克勞德10分。

溜馬攻勢過於集中在幾位球員身上，給了對手容易防守機會，輸得不冤枉！歐拉迪波25分、8籃板、5助攻、5抄截，透納22分、14籃板，華倫21分、5籃板、4助攻，布羅格登13分、7助攻。

(中時 )