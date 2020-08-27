茶葉蛋香味濃厚，是許多人解饞的好選擇，除了在便利商店常見他的身影，更是學校福利社的常客。昨(26)日有網友表示，自己請同事幫忙買茶葉蛋回來，當他準備拿起茶葉蛋剝殼時，同事卻秒搶走，接著隔著塑膠袋開始脫殼，沒想到敲一敲後三兩下就完成，讓他相當驚訝的說，「可以隔著塑膠袋剝？看得我目瞪口呆。」

原PO在PTT上以「大家可以隔著塑膠袋剝茶葉蛋？」為題表示，自己請同事買了茶葉蛋回來止餓，正當他要從塑膠袋拿起茶葉蛋時，卻被身旁同事阻止，並把蛋拿走開始進行「脫殼」程序。只見同事將茶葉蛋敲一敲，便開始在塑膠袋內剝殼，過沒多久，可口的茶葉蛋便脫殼完畢。

此舉也讓原PO看傻眼的問，「真的可以隔著塑膠袋剝茶葉蛋？」沒想到同事淡定的說這很基本，是很多人都會的，於是讓他困惑的上來發問。貼文也引發網友討論，「這不是基本技能嗎」、「我以為大家都會」、「我都這樣剝蛋，而且不會弄髒手呀」、「這不是基本操作嗎？」

此外，也有網友分享自己的脫殼妙招，「我會用筷子」、「半邊先弄碎，連著膜小心撕下，最後再捏殼擠出來」，不過也有人和原PO一樣，「我試過，但一直剝不好，甚至連蛋白都一起毀了」、「我跟你一樣，都要直接拿出來剝。」

(中時新聞網)