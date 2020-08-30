法國各地出現馬匹被殘忍割喉、割耳的攻擊事件。

法國各地出現馬匹被殘忍割喉、割耳的攻擊事件。

法國最近出現連串殘忍攻擊馬兒的神秘事件，多數馬兒耳朵被割掉，部分馬匹生殖器被割破，也有馬兒被割喉、橫膈膜被踩爆，甚至是內臟被摘除，目前當局正在調查馬匹受到攻擊的原因，不過由於事件發生在全國各地，加上最大特徵是耳朵被摘除，不排除歹徒是在蒐集「戰利品」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年以來，法國已經發生至少15起馬兒、驢子無端遭攻擊的殘忍事件，這些攻擊事件發生在全國各地的農場及馬廄，從北部靠近巴黎的厄爾-盧瓦省（Eure-et-Loir），到東南部里昂附近的汝拉省（Jura）、Saint Eusebe地區，再到靠近地中海普羅旺斯地區沃克呂茲省（Vaucluse），甚至是西部的德塞夫勒省（Deux-Sevres）都有類似案件。

受害馬匹從小馬、母馬到成馬都有，多數馬匹的耳朵被割掉，部分母馬的生殖器被利器劃破，也有馬兒的橫膈膜破裂、頭骨碎裂，明顯是被人刻意從上方踩爆，部分受害馬匹不幸死亡，有些馬兒幸運生還。

巴黎附近厄爾-盧瓦省的一處牧場就發現一匹馬被割喉，牧場主人巴比隆（Johan Papillon）表示，歹徒拿韁繩把他的馬栓在樹上，好方便他們行兇，幸好受害馬匹最後活了下來，不過頸部流出大量鮮血，獸醫最後替牠縫了300針。

除了馬和驢子受害外，薩爾特省21日也有一頭小牛的耳朵被割掉，生殖器被割傷。

各地出現鎖定馬匹的攻擊事件，法國的牧場主人們相當火大，痛批歹徒的行為野蠻、殘暴，牧場主人的警覺性也提高，一名飼主Thomas Desgres就表示，他現在直接睡在馬廄裡，並且每半小時就巡邏一次，Desgres說他周二才在馬廄裡發現母馬被割掉的耳朵。

針對全國各地發生一連串攻擊事件，法國當局已經展開調查，不過警方認為和報復攻擊沒有關係，因為受害的牧場主人彼此之間沒有關聯，反而是多數馬匹都有耳朵被割掉的共通性，當局不排除歹徒是在蒐集「戰利品」，有官員先前暗示，可能和戀物癖、某種虐待狂儀式、或是網路上發起的挑戰活動有關。

(中時新聞網)