台中市新聞副局長陳佳君表示，新聞局補助電影共入圍25項金馬獎大放異彩。（盧金足攝）

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥指出，「金馬影展之台中好奇幻」精選24部奇幻電影。（盧金足攝）

台中市府新聞局副局長陳佳君、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥3日宣布，金馬影展網羅24部奇幻電影，規畫「金馬影展之台中好奇幻」，精選24部奇幻電影，特別的是《驚魂記》屆滿60周年，讓奇幻影迷回顧風靡一甲子驚悚經典。

金馬奇幻影展今年首度移師台中，17日至21日連續5天在台中新時代凱擘影城登場，網羅24部精選片單，包括滿60週年的驚悚經典《驚魂記》、華沙影展評審團特別獎《怪奇理髮院》等好片，與台北金馬影展同步放映。

陳佳君說，台中市除擴充硬體設備，協助拍片團隊，舉辦多場影展，促進影視產業發展，新聞局補助電影共入圍25項金馬獎，大放異彩，6日舉辦「2020台中國際女性影展」、8日「金馬影展之台中好奇幻」開始售票、27日更有「台中國際動畫影展」。

聞天祥表示，「金馬影展之台中好奇幻」精選24部奇幻電影，囊括日本、美國、法國、德國、義大利、印度、烏克蘭、伊朗、土耳其、匈牙利等多國創作，更特別放映驚悚單元，如經典電影《驚魂記》。

他推薦獲得布魯塞爾奇幻影展銀鴉大獎《通靈駕訓班》、華沙影展評審團特別獎《怪奇理髮院》及柏林影展電影大觀《未來的我們》等多部好片，讓觀眾有不同的觀影享受。

新聞局指出，金馬執委會2010年創辦台灣第一個奇幻影展，被形容是台灣最沒包袱、最瘋狂、最好玩、最多年輕人參與的影展活動，「金馬影展之台中好奇幻」與台北場同樣放映24部電影，每部片僅放映1場，吸引影迷搶票看電影。

(中時 )