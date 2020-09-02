民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，掀起爭議。衛福部長陳時中日前表示，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位。對此，前國民黨立委孫大千直言，為換一個國際地位，有必要讓台灣人民付出這麼大的代價嗎？他更提出八件事，問總統蔡英文能不能提出保證。

陳時中31日接受《周玉蔻嗆新聞》電台節目專訪時表示，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，「人家才會尊重你，來與你進行相關的談判」。陳時中說，一個人在社會中要有地位才能跟人家談判，至於你的地位從哪裡來？就是根據科學基礎上的尊重，有這樣的尊重後就能進行很多協商談判。

對此，孫大千在臉書直言，只是為了「換一個國際地位」，有必要讓台灣人民付出這麼大的代價嗎？孫大千問蔡英文總統能不能保證這幾件事：第一，瘦肉精完全不具有毒性，而且不會累積在人體內。第二，長期低劑量的接觸瘦肉精不會造成危險。第三，食用瘦肉精不會影響生殖能力。第四，瘦肉精不會提高人體癌症轉移的風險。第五，瘦肉精不會造成思覺失調症等精神疾病的加重。第六，孕婦食用瘦肉精不會生出自閉症的孩子。第七，瘦肉精對於糖尿病及心血管疾病患者沒有任何影響。第八，瘦肉精對小孩沒有任何風險。

孫大千認為，若蔡英文連這幾點都沒有辦法保證，開放美豬、美牛進口，就不僅僅是「賣台」，更是「毒台」。

(中時新聞網)